FNV stelt KLM ultimatum over cabinepersoneel

ANP FNV stelt KLM ultimatum over cabinepersoneel

SCHIPHOL - FNV Luchtvaart heeft KLM een ultimatum gesteld over het voornemen van de luchtvaartmaatschappij om minder cabinepersoneel in te zetten op lange vluchten. Als de plannen niet voor donderdag 18.00 uur van tafel gaan dan gaat de bond over tot acties.

Door ANP - 5-10-2016, 14:06 (Update 5-10-2016, 14:06)

Overlast voor reizigers door de eventuele acties hoeft nog niet te worden verwacht. Het gaat vooralsnog om publieksvriendelijke acties.

KLM kondigde onlangs aan met ingang van eind oktober het aantal cabinemedewerkers aan boord van sommige lange vluchten te verminderen. De maatregel is volgens KLM noodzakelijk om de eigen doelstellingen voor verbetering van de productiviteit te halen, zolang de bonden niet bereid zijn te praten over een nieuwe cao.

FNV wil niet praten over een cao voordat er een oplossing is voor een conflict over de pensioenen. KLM wil af van de dure gegarandeerde indexatie van de pensioenen van piloten.