Sapin verdedigt winkelen in treinenfabriek

PARIJS - De Franse minister van Financiën Michel Sapin heeft woensdag de kritiek op de aanschaf van treinen voor 700 miljoen euro ,,misplaatst'' genoemd. In de media is ophef ontstaan over de redding van een treinenfabriek van Alstom in het Oost-Franse Belfort. Alstom wilde de productie staken, wat vierhonderd banen zou kosten. De regering van de socialistische president François Hollande heeft dinsdag een stokje gestoken voor het sluitingsplan door vijftien extra hogesnelheidstreinen te bestellen.

Door ANP - 5-10-2016, 11:24 (Update 5-10-2016, 11:24)

In Franse media wordt gesuggereerd dat die helemaal niet nodig zijn en niet op trajecten gaan rijden waar ze erg snel kunnen, met name de spoorwegverbinding Bordeaux - Marseille. Sapin wees de kritiek van de hand en zei dat ,,de staat niet met speelgoedtreintjes speelt''. Volgens Sapin is er goed over nagedacht en is de aankoop verstandig.

Er zijn ook locomotieven besteld die dertig jaar oude exemplaren vervangen. De orders komen bovenop de zes TGV's die worden gebouwd voor het traject Parijs - Milaan. Dinsdag maakte staatssecretaris van Industrie Christophe Sirurgue ook bekend dat de staat en Alstom geld stoppen in nieuwe taken voor de industrie in Belfort.