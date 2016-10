Delta Lloyd schiet omhoog op Damrak

ANP Delta Lloyd schiet omhoog op Damrak

AMSTERDAM - De koers van verzekeraar Delta Lloyd schoot woensdag omhoog op Beursplein 5. Branchegenoot NN deed een ongevraagd bod op het bedrijf, van 5,30 euro per aandeel. Door de inlijfpoging staan de verzekeringssector extra in de schijnwerpers op het Damrak.

Door ANP - 5-10-2016, 9:23 (Update 5-10-2016, 9:57)

Delta Lloyd, dat het bod in beraad genomen heeft, ging bij de middelgrote fondsen fier aan kop met een plus van bijna 29 procent op de geboden 5,30 euro. NN zakte bij de hoofdfondsen echter 2,6 procent.

De AEX daalde in het eerste handelsuur 0,7 procent tot 455,04 punten. De MidKap steeg 1,3 procent tot 666,76 punten, aangejaagd door de winst van Delta Lloyd. De graadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs stonden vlak tot 0,7 procent lager, in navolging van eerdere koersverliezen op Wall Street.

Aegon

Aegon stond bovenaan de AEX, die verder vrijwel geheel rood kleurde. De verzekeraar werd 3,6 procent hoger gezet. In de MidKap won verzekeraar ASR dik 1 procent.

Altice was met een min van 1,4 procent minder in trek bij beleggers. Dinsdag nabeurs bleek dat de Franse beurswaakhond AMF een uitkoopbod van de kabelaar heeft geblokkeerd. Het gaat om het bod waarmee Altice de mobiele provider SFR helemaal in handen zou krijgen. Dit bod is nu ingetrokken.

Ahold Delhaize speelde verder 1 procent kwijt. Bij de Amerikaanse tak van het winkelbedrijf, Ahold USA, is onverwacht topman James McCann opgestapt.

Euro

In Londen wist Tesco de aandacht op zich gericht. Het supermarktconcern heeft resultaten naar buiten gebracht die positief zijn ontvangen en won 8 procent.

De prijs van een vat Amerikaanse olie noteerde 1,4 procent hoger op 49,37 dollar. Brent stond eveneens 1,4 procent in de plus op 51,59 dollar per vat. De euro was 1,1215 dollar waard, tegenover 1,1191 dollar bij het slot van de Europese beurzen op dinsdag.