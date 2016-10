Zwakkere yen zet beurs in Tokio hoger

ANP Zwakkere yen zet beurs in Tokio hoger

TOKIO - De beurs in Tokio is woensdag voor de derde dag op rij met winst gesloten. De handel werd geholpen door een stevige waardedaling van de Japanse yen. De munt bereikte de laagste koers in zes weken ten opzichte van de dollar, na opmerkingen van bestuurders van de Federal Reserve over het Amerikaanse rentebeleid.

Door ANP - 5-10-2016, 8:35 (Update 5-10-2016, 8:35)

De Nikkei-index eindigde met een winst van 0,5 procent op 16.819,24 punten. Twee Fed-bestuurders gaven dinsdag aan dat de Amerikaanse centrale bank snel moet overgaan tot een verhoging van de rente in de Verenigde Staten. Daarmee werd de druk op de rest van het Fed-bestuur opgevoerd om niet te lang te wachten met een rentestap.

Vooral exporteurs van auto's en elektronica, die profiteren van de zwakkere yen, waren in trek bij beleggers. Zo werd het aandeel Toyota 1,5 procent meer waard en kreeg Panasonic er 1,7 procent bij. Verder won machinebouwer Hitachi ruim 6 procent na berichten van zakenkrant Nikkei dat het bedrijf een onderdeel wil gaan verkopen.

Andere beurzen in het Verre Oosten toonden een wisselend beeld. De Kospi-index in Zuid-Korea ging 0,1 procent lager de handel uit. De Hang Seng in Hongkong noteerde tussentijds 0,4 procent hoger. In Sydney zakte de index All Ordinaries met 0,6 procent.