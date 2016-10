NN biedt ongevraagd op Delta Lloyd

AMSTERDAM - NN Group heeft ongevraagd een bod uitgebracht op Delta Lloyd. Het wil zijn branchegenoot overnemen voor in totaal 2,4 miljard euro, maar Delta Lloyd is nog niet op een uitnodiging voor verdere onderhandelingen ingegaan, zo bleek woensdag.

5-10-2016

NN biedt concreet 5,30 euro per aandeel op Delta Lloyd. Volgens kenners zal NN echter met een hoger bod moeten komen. Delta Lloyd eindigde dinsdag op de beurs in Amsterdam op 4,12 euro.

De twee hebben overigens wel al gesproken met elkaar. Volgens NN werden ,,gedachtes over het combineren van de Nederlandse en Belgische activiteiten'' gedeeld met het bestuur en de commissarissen van Delta Lloyd. Op een uitnodiging verder te praten, is tot nu toe niet gereageerd.

Leidende speler

,,We hopen dat Delta Lloyd verder met ons in gesprek wil gaan'', aldus een woordvoerster van NN. Delta Lloyd liet via een zegsman weten waarschijnlijk later met een reactie te komen en wilde verder nog geen commentaar geven.

Volgens topman Lard Friese van NN zal een gecombineerd bedrijf een leidende speler zijn op de Nederlandse markt voor verzekeringen, bankieren en vermogensbeheer. Volgens hem is er een ,,duidelijke en overtuigende logica'' om consolidatie te brengen op de Nederlandse verzekeringsmarkt door de twee concerns te combineren.

Kort nadat NN overigens met zijn verklaring naar buiten kwam, gaf Delta Lloyd aan de structuur van zijn Belgische activiteiten te gaan versimpelen. Het wil Delta Lloyd Life in België samenvoegen met Delta Lloyd Levensverzekering in Nederland. De juridische aanpassingen moeten de kapitaalpositie ten goede komen.