Neckermann in zee met Duitse vliegtuigen

ANP Neckermann in zee met Duitse vliegtuigen

HOOFDDORP - Reisorganisatie Neckermann Nederland kiest voor een extra luchtvaartmaatschappij naast Transavia. Met ingang van dit najaar zal het Duitse Small Planet Airlines een deel van de vakantievluchten voor Neckermann gaan uitvoeren.

Door ANP - 4-10-2016, 14:15 (Update 4-10-2016, 14:15)

Het Nederlandse label van reisconcern Thomas Cook kan hierdoor zijn reisaanbod uitbreiden en vaker naar populaire bestemmingen aan de Middellandse Zee vliegen. Transavia blijft wel verantwoordelijk voor het leeuwendeel van de Neckermann-vluchten. Volgens de reisorganisatie is de verdeling komende zomer 85 procent voor de vakantiedochter van KLM tegen 15 procent voor Small Planet.

De nieuwe partner vliegt straks vanaf Amsterdam op luchthavens in Spanje, Griekenland en Kroatië. Small Planet heeft een vloot van 21 vliegtuigen, voornamelijk zogeheten A320-toestellen, en vervoert momenteel bijna 2 miljoen passagiers per jaar. De in 2009 opgerichte chartermaatschappij wordt al veelvuldig ingezet door andere labels van Thomas Cook in onder meer Duitsland, Groot-Brittannië en Polen.