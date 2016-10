DNB: huizenmarkt in Amsterdam is oververhit

AMSTERDAM - De huizenmarkt in Amsterdam toont duidelijke tekenen van oververhitting. Dat stelt De Nederlandsche Bank (DNB) in een dinsdag gepresenteerd rapport.

Door ANP - 4-10-2016, 13:18 (Update 4-10-2016, 13:18)

De centrale bank wijst erop dat de huizenprijzen alleen in Amsterdam alweer hoger liggen dan voor de crisis. Sinds het herstel op de huizenmarkt in het voorjaar van 2013 begon, zijn huizen in de hoofdstad in doorsnee bijna een kwart duurder geworden. Daarvoor ging sinds de herfst van 2008 zo'n 17 procent aan waarde verloren.

De helft van de huizen die in Amsterdam worden verkocht, staat minder dan drie maanden te koop. Daarbij verwisselen veel huizen van eigenaar voor prijzen die boven de originele vraagprijs liggen. Oververhitting kan erop wijzen dat er te hoge prijzen worden betaald, waardoor huizenkopers grote risico's lopen als de markt weer inzakt.

Aflossingsvrije hypotheken

In de makelaarswereld wordt al langer gewaarschuwd voor de overhitting van de woningmarkt in de hoofdstad. Nu uit dus ook DNB zijn zorgen hierover.

Buiten de grote steden gaat de huizenmarkt aanzienlijk minder sterk vooruit. De gemiddelde huizenprijs in Nederland is nu ongeveer 10 procent hoger dan op het dieptepunt van ruim drie jaar geleden, maar ligt daarmee nog onder het niveau van medio 2008.

DNB ziet nog altijd een risico in de vele aflossingsvrije hypotheken in Nederland. Ruim een kwart van de huizenbezitters lost niets af en meer dan de helft heeft in ieder geval een aflossingsvrij deel in de hypotheek. Op termijn kan dat voor problemen zorgen, bijvoorbeeld omdat het recht op hypotheekrenteaftrek na dertig jaar afloopt, het inkomen na pensionering daalt of omdat de rente mogelijk weer gaat stijgen, aldus DNB.