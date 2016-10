Zwakkere yen helpt Nikkei vooruit

ANP Zwakkere yen helpt Nikkei vooruit

TOKIO - De aandelenbeurzen in het Verre Oosten zijn dinsdag met winst de handel uitgegaan. In Tokio werd de Nikkei-index vooruit geholpen door de zwakkere yen, wat met name goed nieuws was voor exporterende bedrijven. Groeicijfers vanuit de Amerikaanse industrie gaven de dollar ten opzichte van de Japanse munt een duwtje in de rug.

Door ANP - 4-10-2016, 8:28 (Update 4-10-2016, 8:28)

De Nikkei-index eindigde de sessie met een winst van 0,8 procent op 16.735,65 punten. Naast exporterende bedrijven zaten ook de koersen van farmaceuten als Takara Bio (plus 1,9 procent) en Trans Genic (plus 1,7 procent) in de lift. Die profiteerden van het succes van bioloog Yoshinori Ohsumi. De Japanner won de Nobelprijs voor de Geneeskunde voor zijn onderzoek dat mogelijk de weg opent naar een heel nieuw arsenaal aan medicijnen tegen onder meer kanker en de ziekte van Alzheimer.

In Zuid-Korea won techconcern Samsung 0,9 procent. Het bedrijf zou volgens bronnen patenten hebben aangevraagd op technologie die buigbare schermen mogelijk maakt. Verder gaf het details vrij over de aanstaande beursgang van het onderdeel Samsung Biologics. De koerswinst van zwaargewicht Samsung zette de Kospi-index in Seoul uiteindelijk 0,5 procent hoger.

In Sydney toonde de index All Ordinaries een plusje van 0,1 procent. Beleggers in Australië verwerkten het besluit van de Reserve Bank of Australia om de rente ongewijzigd te laten. De Hang Seng in Hongkong stond tussentijds 0,1 procent hoger.