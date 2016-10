Oogst tarwe fors afgenomen

DEN HAAG - De oogst van tarwe in Nederland is dit jaar met 20 procent gedaald als gevolg van een daling van het landbouwoppervlakte en een lagere opbrengst per hectare. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Door ANP - 4-10-2016, 2:21 (Update 4-10-2016, 2:21)

De oogst van tarwe bedroeg ruim 1 miljard kilo. De totale teeltoppervlakte daalde met 10 procent en ook de opbrengt per hectare viel gemiddeld een tiende lager uit. De opbrengst per hectare kwam daarmee uit op 8,2 ton. Tarwe wordt onder meer verwerkt in brood, bloem en meel.

Het CBS meldde verder dat de gerstoogst met 3 procent is gestegen naar 237 miljoen kilo. De oogst van snijmaïs daalde met 10 procent tot 7,2 miljard kilo.