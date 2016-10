Deutsche Bank lager op rood Wall Street

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York stonden maandag halverwege de sessie in de min. Beleggers op Wall Street verwerkten onder meer cijfers over de industriële bedrijvigheid en de bouwuitgaven in de Verenigde Staten. Verder stond Deutsche Bank opnieuw in de belangstelling.

De Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,4 procent in de min op 18.240 punten. De brede S&P 500 daalde eveneens 0,5 procent tot 2158 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,4 procent, tot 5289 punten.

Kort na openingsbel kwamen marktonderzoekers Markit en ISM met hun inkoopmanagersindices voor de Amerikaanse industrie in september. Daaruit bleek dat bedrijvigheid van de industrie verder toeneemt. De Amerikaanse bouwuitgaven daalden onverwacht met 0,7 procent.

Deutsche Bank daalde 2,1 procent. In Frankfurt kon vanwege en feestdag niet worden gehandeld in het aandeel Deutsche Bank, maar de bank is ook in New York genoteerd. Vrijdag droegen afgenomen zorgen rond de megabank nog bij aan de winsten op Wall Street.

Verder keken beleggers onder meer naar Twitter (plus 2,6 procent). Volgens ingewijden heeft Google zakenbank Lazard ingehuurd om een overnamebod op Twitter te bekijken. De laatste tijd gonst het van de overnamegeruchten rond Twitter. Ook Walt Disney en Salesforce zouden interesse hebben in het bedrijf.

Tesla steeg 4,3 procent na publicatie van kwartaalcijfers. De maker van elektrische auto's keek in het tweede kwartaal terug op de beste verkopen ooit en verwacht minimaal dezelfde verkoopcijfers in het derde kwartaal.

De Amerikaanse autoverkopen liepen afgelopen maand wat terug, zij het wat minder dan verwacht. De grote Amerikaanse autobouwers Ford (plus 0,2 procent) en General Motors (plus 0,8 procent) leverden evenals het Italiaans-Amerikaanse Fiat Chrysler (plus 0,4 procent) minder auto's af.

Beleggers reageerden enthousiast op de aangekondigde fusie van investeringsmaatschap Janus Capital en de Britse branchegenoot Henderson. Janus Capital werd 12,8 procent meer waard. Henderson steeg eerder in Londen al 16,7 procent.

Softwarebedrijf VirnetX stond ook fors hoger. Apple moet de onderneming meer dan 300 miljoen dollar betalen vanwege patentschending. Het aandeel steeg 33 procent.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,7 procent tot 48,57 dollar. Brent stond 0,9 procent hoger op 50,66 dollar per vat. De euro was 1,1219 dollar waard, tegen 1,1215 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.