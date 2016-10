Lang wachten op vonnis over telefonie politie

ANP Lang wachten op vonnis over telefonie politie

DEN HAAG - KPN en Tele2 moeten nog zeker vier weken op een uitspraak wachten in hun juridische strijd over het telefooncontract van de politie. De telecombedrijven stonden maandag tegenover elkaar voor de kortgedingrechter in Den Haag. Meestal volgt een vonnis bij dit soort zaken al na twee weken. Maar de rechter wil wachten op een arrest van het gerechtshof in een verwante beroepszaak.

Door ANP - 3-10-2016, 18:04 (Update 3-10-2016, 18:04)

KPN probeert via de rechter tegen te houden dat Tele2 de komende vijf jaar de vaste telefonie voor de politie verzorgt. De onderneming vindt dat de politie haar op onterechte gronden heeft uitgesloten.

Een woordvoerster van KPN wilde verder niets kwijt over de kwestie. Het AD meldde eerder op de dag dat er met de order tientallen miljoenen op het spel staan.

Volgens de krant zou de politie KPN bij de gunning van het telefonienetwerk hebben uitgesloten van deelname, omdat het bedrijf boetes van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) zou hebben verzwegen. KPN werd in 2014 en 2015 voor 8 miljoen euro beboet nadat het concurrenten had benadeeld.