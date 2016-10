Wall Street begint voorzichtig aan oktober

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York zijn met een klein verlies begonnen aan de eerste handelsdag van oktober. Beleggers op Wall Street verwerken maandag onder meer de laatste ontwikkelingen rondom Deutsche Bank. Kort na opening van de handel wordt ook nog gekeken naar cijfers over de industriële bedrijvigheid en de bouwuitgaven in de Verenigde Staten.

Door ANP - 3-10-2016, 16:24 (Update 3-10-2016, 16:24)

De Dow-Jonesindex stond in de eerste minuten na de opening 0,3 procent in de min op 18.253 punten. De brede S&P 500 daalde eveneens 0,3 procent tot 2161 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,2 procent, tot 5299 punten.

Deutsche Bank opende 0,5 procent lager. In het aandeel kon maandag in Frankfurt vanwege en feestdag niet worden gehandeld, maar de bank is ook in New York genoteerd. Vrijdag droegen afgenomen zorgen rond Deutsche Bank bij aan de winsten op Wall Street. Dat kwam door berichten dat de schikking die de bank in de VS zou moeten betalen, mogelijk veel lager uitvalt dan eerder gemeld.