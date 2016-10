Triodos verlaagt spaarrente naar 0,1 procent

ZEIST - Triodos Bank heeft de spaarrente voor een normale internetspaarrekening gehalveerd, van 0,2 naar 0,1 procent. Daarmee is de vergoeding die klanten van de bank krijgen over hun spaargeld erg dicht bij de grens van 0 procent gekomen.

Door ANP - 3-10-2016, 13:49 (Update 3-10-2016, 13:49)

Triodos, dat zich vooral op het gebied van duurzaamheid wil onderscheiden, hanteert al langer de laagste spaarrente. Maar ook bij andere aanbieders gaan de rentes de laatste tijd hard omlaag. Dat heeft vooral te maken met het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Die heeft flink gesleuteld aan de rentetarieven op de kapitaalmarkt om de economische groei in Europa aan te jagen.

Bij geen enkele Nederlandse bank krijgen spaarders nog een rente van 0,8 procent of meer op vrij opneembare tegoeden, blijkt uit een overzicht op vergelijkingssite spaarrente.nl. Bij de drie grootbanken is de spaarrente inmiddels teruggebracht tot 0,3 procent. Een negatieve spaarrente dreigt. In andere landen in Europa zijn al enkele banken waar consumenten moeten betalen om geld op hun bankrekening te zetten.