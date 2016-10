'1 op 400 startende bedrijven wordt gazelle'

ANP '1 op 400 startende bedrijven wordt gazelle'

DEN HAAG - Van de 161.000 in 2010 opgerichte bedrijven hebben 410 bedrijven vóór 2016 een snelle groei doorgemaakt en zich daarmee gekroond tot 'gazelle’. Dat is ongeveer een kwart procent van de starters oftewel één op vierhonderd, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

Door ANP - 3-10-2016, 6:37 (Update 3-10-2016, 6:37)

Om tot gazelle gerekend te worden zijn de eisen volgens het statistiekbureau streng. Zo moet een opgericht bedrijf binnen vijf jaar na het jaar van oprichting een snelle groei doorgemaakt hebben. Officieel is sprake van snelle groei als een bedrijf aan het begin van de groeiperiode minimaal tien werknemers telt en in drie opeenvolgende jaren een gemiddelde werknemersgroei noteert van minimaal 10 procent per jaar.

In de horeca werden startende bedrijven relatief het vaakst gazelle, 1 op 73 of 1,4 procent. Op grote afstand volgen bedrijven in vervoer en opslag (1 op 189), in de gezondheids- en welzijnszorg (1 op 310) en in de zakelijke dienstverlening (1 op 321). Starters in cultuur, recreatie en overige diensten groeien relatief het minst vaak uit tot gazelle (1 op 1700).