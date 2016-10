ING licht bonden toch pas maandag in

AMSTERDAM - ING licht de vakbonden toch pas maandagochtend in over zijn toekomstplannen. Volgens FNV-bestuurder Gerard van Hees heeft de bank het telefonische gesprek dat voor zondagavond in de planning stond, uitgesteld om vroegtijdig uitlekken van het nieuws te voorkomen.

Door ANP - 2-10-2016, 14:40 (Update 2-10-2016, 14:40)

ING presenteert maandag naar verwachting een forse reorganisatie, die verspreid over diverse landen duizenden banen kan kosten. Daarbij zouden ook plannen worden ontvouwd om het concern centraler aan te sturen. FNV houdt er rekening mee dat ook bij ING Nederland honderden arbeidsplaatsen gaan verdwijnen.

Een woordvoerder van de bank bevestigt dat het gesprek met de bonden naar voren is geschoven, maar wil verder geen inhoudelijk commentaar geven. De afgelopen week kwamen via Belgische kranten vooral berichten over mogelijke ingrepen in België naar buiten. Daar zouden de maatregelen gevolgen hebben voor circa 4000 van de 8500 medewerkers.