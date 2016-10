Deutsche Bank aangeklaagd in Italië

MILAAN - Deutsche bank is dit weekend officieel in staat van beschuldiging gesteld voor het derivatenschandaal bij het Italiaanse Banco Monte dei Paschi di Siena. Daarmee heeft het geplaagde financiële concern er weer een nieuwe kopzorg bij.

Door ANP - 2-10-2016, 14:06 (Update 2-10-2016, 14:06)

Een rechter in Milaan heeft het verzoek van de Italiaanse justitie om een strafzaak in gang te zetten tegen Deutsche Bank, een medewerker van het concern en vijf oud-bestuurders toegewezen. Ook enkele oud-bestuurders van de Japanse zakenbank Nomura en Monte dei Paschi zelf moeten voor de rechter verschijnen. Bij Monte dei Paschi, de oudste bank ter wereld, zouden tussen 2008 en 2012 via ingewikkelde financiële constructies forse verliezen zijn gemaskeerd.

Deutsche Bank is een van de belangrijkste financiële concerns ter wereld, maar staat zwaar onder druk door dreigende miljardenboetes en een reeks onopgeloste problemen uit het verleden. Dit zorgde de afgelopen week ook voor veel onrust op de beurzen.