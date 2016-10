Minder auto's verkocht in eerste 9 maanden

ANP Minder auto's verkocht in eerste 9 maanden

LEIDEN - In de eerste negen maanden zijn er 285.355 nieuwe auto's verkocht. Dat is een daling van 5,2 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van marktonderzoeksbureau Aumacon. Na negen maanden zijn dit jaar de bestverkochte merken: Volkswagen, Opel, Renault, Peugeot en Ford.

Door ANP - 1-10-2016, 23:11 (Update 1-10-2016, 23:11)

De autoverkoop is dit jaar grillig ten opzicht van vorig jaar. In het eerste kwartaal was er een daling, in het tweede kwartaal leefde de verkoop weer op. In zojuist afgesloten derde kwartaal is er weer een daling in de autoverkoop te zien.