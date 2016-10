Ruim 100.000 bezoekers bij Open Huizen Dag

NIEUWEGEIN - Ongeveer 105.000 belangstellenden zijn zaterdag afgekomen op najaarseditie van de NVM Open Huizen Dag. Circa 29.000 huiseigenaren deden mee. Volgens makelaarsvereniging NVM waren er huizen waar bezoekers in de rij moesten staan om binnen te komen. Sommige woningen trokken meer dan 25 kijkers. Gemiddeld ging het om vier per woning. Voor een klein aantal huizen was helemaal geen interesse.

Door ANP - 1-10-2016, 17:58 (Update 1-10-2016, 17:58)

In april konden potentiële kopers nog kiezen uit 37.000 huizen. De NVM zegt dat er nu minder huizen te koop zijn. ,,Daarom is het logisch dat er minder verkopende deelnemers zijn.''