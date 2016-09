ING-België maakte 7 miljard over naar A'dam

ANP ING-België maakte 7 miljard over naar A'dam

BRUSSEL - In tien jaar tijd heeft ING-België 7,2 miljard euro aan dividend overgemaakt naar het Nederlandse moederbedrijf. In de afgelopen drie jaren ging het volgens de Belgische krant L'Echo om meer dan een miljard per jaar. De Belgische tak van ING stuurde in 2013 maar liefst 1,7 miljard dividend naar het moederbedrijf, in 2014 was dat 1,2 en in 2015 1,1 miljard.

Door ANP - 1-10-2016, 8:24 (Update 1-10-2016, 8:24)

Dit jaar is er nog geen zicht op het dividend dat ING België betaalt. ING staat volgens waarnemers voor een ingrijpende reorganisatie die banen gaat kosten in heel Europa. Het Belgische netwerk van ING zou voor en groot deel verzelfstandigd worden en samengaan met de Record Bank, schatten Belgische media. In België zouden mogelijk 4000 van de 8500 ING-medewerkers hun baan verliezen.

In Nederland stelt het bedrijf zondagavond de vakbonden op de hoogte van de reorganisatieplannen. In België staat er maandag om 07.00 uur een bijzondere ondernemingsraad op het programma.