Dijsselbloem: overleg over megaboetes banken

ANP Dijsselbloem: overleg over megaboetes banken

DEN HAAG - Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) wil internationaal overleg over extreem hoge Amerikaanse boetes voor Europese banken. Hij zei dat vrijdag in verband met een dreigende Amerikaanse miljardenboete voor de belangrijke Duitse bank Deutsche Bank.

Door ANP - 30-9-2016, 15:19 (Update 30-9-2016, 15:19)

Het Internationaal Monetair Fonds zou het op de agenda moeten zetten, aldus Dijsselbloem. Hij vreest dat de boete voor Deutsche Bank een serieus probleem kan vormen. Amerikaanse boetes kunnen zo hoog uitvallen dat het voor banken bijna onmogelijk wordt zichzelf te versterken.

Het maakt het herstel van de Europese banken na de kredietcrisis heel moeilijk, terwijl dat herstel zo nodig is voor de economie, zegt Dijsselbloem. Hij zegt zich grote zorgen te maken over de boete. Het is deels geld van Europese rekeninghouders en beleggers dat verdwijnt naar de Amerikaanse overheid.

Schikkingsvoorstel

Het bedrag van 14 miljard dollar dat Amerikaanse autoriteiten aan Deutsche Bank als schikkingsvoorstel voorlegden zou buitenproportioneel en echt schadelijk zijn. Daar is als bank bijna niet tegen op te boksen, omdat de bank dan tegen hogere kosten nieuw kapitaal moet aantrekken. Het bedreigt de financiële stabiliteit, aldus de minister.

Hij benadrukt dat Deutsche Bank ook zelf orde op zaken moet stellen, ,,en daar zijn ze ook mee bezig.''