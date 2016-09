'Wall Street voorzichtig door bankenonrust'

NEW YORK ( - ) - De beurzen in New York lijken vrijdag, op de laatste handelsdag van september, zonder grote uitslagen te gaan openen. Beleggers op Wall Street doen het voorzichtig aan gezien alle onrust rond Deutsche Bank.

Door ANP - 30-9-2016, 14:55 (Update 30-9-2016, 14:55)

Op de Europese beurzen waren de financiële fondsen vrijdag sterke dalers door alle zorgen rond Deutsche Bank. Beleggers zijn bang dat de problemen bij de grootste bank van Duitsland overslaan naar andere banken en een wereldwijde bankencrisis kunnen veroorzaken.

Voorbeurs werd bekendgemaakt dat de consumentenbestedingen in de VS in augustus stabiel bleven, terwijl door economen op een minieme stijging was gerekend. De persoonlijke inkomens in de Verenigde Staten stegen met 0,2 procent.

Costco

Kort na aanvang van de beurshandel wordt nog een cijfer gemeld over de industriële bedrijvigheid in de regio rond Chicago. De Universiteit van Michigan komt verder met een nieuwe raming van het consumentenvertrouwen in de VS in september.

Bij de bedrijven zal de aandacht uitgaan naar groothandelaar Costco Wholesale. Costco publiceerde donderdag nabeurs winstcijfers over het afgelopen kwartaal die beter waren analisten hadden gedacht.

Dow Jones

De producent van draadloze communicatie- en netwerkapparatuur CalAmp gaat hard omlaag in de handel voorbeurs. De resultaten die donderdag na het slot naar buiten kwamen vielen tegen. Het aandeel kreeg een aantal afwaarderingen van analisten.

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag met verlies gesloten. Bankaandelen stonden onder druk, door nieuwe zorgen over Deutsche Bank. De Dow-Jonesindex sloot 1,1 procent lager op 18.143,45 punten. De brede S&P 500 noteerde 0,9 procent lager op 2151,13 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq verloor ook 0,9 procent tot 5269,16 punten.