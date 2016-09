Deutsche Bank: geen reden voor speculaties

Door ANP - 30-9-2016, 10:19 (Update 30-9-2016, 10:19)

Volgens Cryan zijn er krachten in de markt die het vertrouwen in Deutsche Bank willen ondermijnen. De zorgen die zijn ontstaan rond de megaboete die het concern in de VS boven het hoofd hangt, rechtvaardigen volgens hem niet de scherpe val van de beurswaarde van Deutsche Bank in de afgelopen weken.