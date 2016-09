Aandeel Deutsche Bank weer fors omlaag

FRANKFURT - Het aandeel Deutsche Bank ging vrijdag bij de opening van de handel opnieuw stevig omlaag. De zorgen om de grootste bank van Duitsland zijn weer opgelaaid, onder meer door berichten over hedgefondsen die hun posities bij het concern zouden afbouwen.

30-9-2016

Deutsche Bank zag in het eerste halfuur van de handel in Frankfurt circa 8 procent van zijn beurswaarde verdampen. Daarmee zakte de bank naar een nieuw historisch dieptepunt, na eerdere diepterecords in de afgelopen week.

Deutsche Bank is een van de belangrijkste banken ter wereld, maar staat zwaar onder druk door dreigende miljardenboetes en een reeks onopgeloste problemen uit het verleden. De zorgen over de kapitaalpositie van de bank namen afgelopen weken sterk toe, nadat Amerikaanse autoriteiten een boete van 14 miljard dollar voorstelden om verdere vervolging voor misstanden rond de verkoop van hypotheken in de VS af te kopen.

Manipulatie

De bank wees die schikking af, maar zal naar verwachting toch stevig in de buidel moeten tasten. Daarnaast lopen er nog onderzoeken naar onder meer manipulatie van wisselkoersen en grondstofprijzen door de bank, die zijn buffers toch al moet versterken om aan strengere eisen te kunnen voldoen.

Als spil in de internationale financiële sector kan Deutsche Bank vele banken met zich mee trekken bij een eventuele val. De zorgen om de bank raakten de aandelenkoersen van andere Europese banken vrijdag dan ook hard. Mede door de stevige koersverliezen in de financiële sector stonden de Europese beursgraadmeters op de laatste dag van september flink in het rood.