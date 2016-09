Financiële aandelen onderuit in Azië

TOKIO - De beurzen in Azië zijn vrijdag flink lager gesloten na de koersverliezen in New York. De zorgen rond Deutsche Bank hielden ook de gemoederen van beleggers in het Verre Oosten bezig. Vooral de financiële fondsen moesten het daardoor ontgelden.

Door ANP - 30-9-2016, 8:29 (Update 30-9-2016, 8:37)

In Tokio ging de Nikkei-index 1,5 procent omlaag tot 16.449,84 punten. De Japanse banken en verzekeraars hadden het lastig door de zorgen die rond Deutsche Bank spelen. Zo verloren de grootbanken Sumitomo Mitsui Financial Group, Mitsubishi UFJ Financial en Mizuho Financial tot 2,2 procent. Verzekeraar Dai-Ich Life Insurance zakte 1 procent in het rood en zakenbank Nomura leverde 2,1 procent in.

Technologieconcern Sharp gaat investeren in productiefaciliteiten voor led-verlichting voor smartphones. Daarmee is een bedrag gemoeid van omgerekend meer dan 500 miljoen euro. Het aandeel Sharp eindigde na een beweeglijke sessie onveranderd.

Cijfers

Beleggers in Tokio verwerkten ook een flinke hoeveelheid macro-economische cijfers. Zo werd bekend dat de Japanse consumentenprijzen vorige maand verder zijn gedaald. De industriële productie in de derde economie van de wereld ging in augustus juist sterk omhoog. Verder bleek dat de consumentenbestedingen zijn afgenomen, terwijl de werkloosheid in Japan licht opliep.

In Hongkong kregen beleggers een cijfer voorgeschoteld over de Chinese industrie. De Chinese bedrijvigheid lag in september op vrijwel hetzelfde niveau als een maand eerder. Ook in Hongkong gingen de banken omlaag. De Hang Seng noteerde tussentijds een verlies van 1,6 procent.

In Seoul tekende de Kospi een verlies van 1,1 procent op. De All Ordinaries in Sydney verloor 0,1 procent.