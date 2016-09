Loonkloof tussen top en werknemer groeit

ANP Loonkloof tussen top en werknemer groeit

DEN HAAG - De loonkloof tussen de top van een onderneming en de doorsnee werknemer van de duizend grootste bedrijven in Nederland is weer verder gegroeid. De vijf grootverdieners per bedrijf verdienden vorig jaar bruto ruim zes keer meer dan een gemiddelde werknemer, tegen 5,5 keer meer in 2010. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Door ANP - 30-9-2016, 2:31 (Update 30-9-2016, 2:31)

Door de bank genomen ontvingen de grootverdieners vorig jaar 252.000 euro. Daarmee is hun loon in de afgelopen vijf jaar met 22 procent gestegen. De gemiddelde lonen van werknemers stegen in die periode gemiddeld met zo'n 6 procent. Fulltimers verdienden vorig jaar gemiddeld 50.000 euro per jaar. Inclusief het salaris van deeltijdwerkers kwam het loon gemiddeld uit op 33.000 euro per jaar.

In de financiële dienstverlening is de kloof tussen de top van het bedrijf en de mensen op de vloer het grootst. Grootverdieners kregen in deze sector ruim dertien keer meer salaris dan het gemiddelde loon van werknemers. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat het verschil kleiner is dan de factor zestien die in 2010 werd gemeten.

Ook in de handel, informatie en communicatie is volgens het CBS het verschil relatief groot. In het onderwijs, de zorg en het openbaar bestuur is de loonkloof het kleinst. Dit komt vooral door de Wet normering topinkomens, die grenzen stelt aan de hoogte van beloningen.

De lijst met topverdieners wordt vooral bezet door mannen. Eén op de vijf grootverdieners was vrouw, tegenover 17 procent in 2010. Dit ligt volgens het statistiekbureau in lijn met het aandeel vrouwen dat fulltime werkt. Circa 23 procent van de voltijdsbanen wordt door vrouwen uitgevoerd.

Verder blijkt dat vorig jaar 179.000 werknemers minstens een ton per jaar verdienden. Dat komt neer op 2,3 procent van het personeel.