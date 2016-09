Banken onder druk op lager Wall Street

ANP Banken onder druk op lager Wall Street

NEW YORK - De Amerikaanse beurzen zijn donderdag met verlies gesloten. Bankaandelen stonden onder druk, door nieuwe zorgen over Deutsche Bank. De Nederlandse chipfabrikant NXP steeg in de Nasdaq juist flink op overnamegeruchten.

Door ANP - 29-9-2016, 21:43 (Update 29-9-2016, 22:17)

De Dow-Jonesindex sloot 1,1 procent lager op 18.143,45 punten. De brede S&P 500 noteerde 0,9 procent lager op 2151,13 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq verloor ook 0,9 procent tot 5269,16 punten.

Deutsche Bank zag zijn Amerikaanse notering met 6,7 procent onderuitgaan. Verschillende hedgefondsen lijken het vertrouwen in de bank te verliezen. Wells Fargo, dat opnieuw een boete boven het hoofd hangt, verloor 2,1 procent. De bank zou in de fout zijn gegaan met beslagleggingen op leaseauto's van militairen. Ook andere banken stonden in het rood.

NXP

In de Nasdaq schoot NXP met bijna 17 procent omhoog. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal zou Chipfabrikant Qualcomm met het bedrijf praten over een overname. Zowel Qualcomm (plus 6,3 procent) als NXP wilde niet reageren.

Apple daalde 1,6 procent na een afwaardering door analisten. Farmaceut Intra-Cellular kelderde met bijna 64 procent. Het bedrijf maakte bekend dat zijn middel tegen schizofrenie niet beter presteerde dan een placebo. PepsiCo werd door beleggers beloond met een plusje van 0,4 procent. De producent van onder meer frisdrank en snacks kwam met beter dan verwachte kwartaalcijfers en een verhoging van de winstverwachting voor het hele jaar.

Euro

Op macro-economisch vlak bleek de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal met 1,4 procent gegroeid op jaarbasis. Dat cijfer werd bijgesteld van een eerdere schatting van 1,1 procent groei. Fed-bestuurders Patrick Harker en Dennis Lockheart zinspeelden op een renteverhoging dit jaar.

De olieprijzen gingen na de OPEC-oppepper van woensdag wat verder omhoog. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,3 procent naar 47,67 dollar terwijl Brent 0,7 procent duurder werd tot 49,01 dollar. De euro noteerde 1,1219 dollar, tegen 1,1243 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.