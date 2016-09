'Qualcomm bezig met overname NXP'

EINDHOVEN - Chipmaker Qualcomm is in gesprek met de Eindhovense branchegenoot NXP Semiconductors over een overname. Dat schrijft zakenkrant The Wall Street Journal donderdag op basis van ingewijden. Met de deal zou een bedrag van rond de 30 miljard dollar gemoeid zijn.

Door ANP - 29-9-2016, 20:54 (Update 29-9-2016, 20:54)

NXP liet via een woordvoerder weten ,,niet te willen ingaan op geruchten en speculaties''. Ook Qualcomm wilde niet reageren.

De overname van NXP zou binnen twee of drie maanden rond kunnen zijn. De bronnen houden een slag om de arm en sluiten niet uit dat de onderhandelingen spaak lopen.

Consolidatieslag

In de chipsector vindt al twee jaar een consolidatieslag plaats. Producenten proberen daardoor sterker te staan in een markt waar de bomen voordien tot in de hemel leken te groeien.

De voormalige Philips-tak NXP is door de overname van branchegenoot Freescale vorig jaar uitgegroeid tot de grootste leverancier van chips aan de auto-industrie. De chips worden onder meer gebruikt voor hulpsystemen voor de bestuurder, entertainmentsystemen en netwerken tussen verschillende auto-onderdelen.

Contactloos betalen

Naast de autodivisie, die goed is voor ongeveer 40 procent van de omzet, is NXP ook een grote speler in de markt voor NFC-chips voor onder meer contactloos betalen. Als mede-uitvinder van de NFC-technologie zet NXP ook zwaar in contactloze toepassingen in het openbaar vervoer, zoals in de Nederlandse OV-chipkaart.

NXP werd meer dan 60 jaar geleden opgericht als Philips Semiconductors, een divisie van Philips. In 2006 werd de tak van de hand gedaan en kreeg het een naamsverandering. In 2010 ging NXP naar de beurs, de Nasdaq in New York.

Aandeel

Qualcomm wordt door analisten al langer aan NXP gekoppeld. De Amerikaanse chipgigant werd groot met chips voor smartphones, maar nu de rek er in die sector uit is ligt het voor de hand dat Qualcomm kijkt naar andere toepassingen van zijn producten.

Het aandeel van NXP steeg in New York door de overnamegeruchten met ruim 17 procent tot 96,50 dollar. Qualcomm steeg 5,6 procent tot 67 dollar.