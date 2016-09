Oliefondsen trekken kar op beurzen

ANP Oliefondsen trekken kar op beurzen

AMSTERDAM - De Europese aandelenmarkten gingen donderdag omhoog, onder aanvoering van de oliegerelateerde bedrijven. Die profiteren van het onverwachte besluit van oliekartel OPEC om voor het eerst in acht jaar de productie te verlagen. Dat besluit zorgde woensdag voor een scherpe stijging van de olieprijzen.

Door ANP - 29-9-2016, 11:56 (Update 29-9-2016, 11:56)

De Amsterdamse AEX-index stond aan het einde van de ochtend 0,9 procent hoger op 454,22 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 654,56 punten. De graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 1,2 procent.

In de AEX was Shell de sterkste stijger met een plus van 5 procent. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore deed het ook goed (plus 4,2 procent). In de MidKap was bodemonderzoeker Fugro de grootste winnaar met een koerswinst van 4,6 procent.

Omhoog

In Londen ging oliebedrijf BP 4,3 procent omhoog en in Parijs won de Franse branchegenoot Total 4,6 procent. In Madrid boekte olieconcern Repsol een winst van 4 procent, net als het Italiaanse Eni in Milaan.

De luchtvaartsector staat juist onder druk door de sterk gestegen olieprijzen, omdat brandstof daardoor duurder wordt. Air France-KLM was de grootste verliezer in de MidKap met een min van 2,6 procent. In Frankfurt verloor Lufthansa 2,5 procent, terwijl IAG (het moederconcern van British Airways en Iberia) 1,3 procent inleverde in Londen. Ryanair ging in Dublin 2,4 procent omlaag en easyJet noteerde 1,5 procent in het rood in Londen.

Plus

Deutsche Bank liet in Frankfurt met een plus van 0,9 procent verder herstel zien, na de recente koersval De afgelopen tijd stond het aandeel van de grootste bank van Duitsland zwaar onder druk door zorgen over de kapitaalpositie. Commerzbank verloor 0,7 procent. De tweede bank van Duitsland kondigde aan de komende jaren duizenden banen te gaan schrappen. Om die herstructurering te betalen, wordt het dividend voorlopig gestopt.

De olieprijzen toonden donderdagochtend dalingen, na de sterke opmars een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,6 procent naar 46,78 dollar en Brent daalde 0,9 procent tot 48,26 dollar. De euro noteerde 1,1220 dollar, tegen 1,1196 dollar bij het Europese slot op woensdag.