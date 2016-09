'Chauffeurs lopen 73 euro koffiegeld mis'

UTRECHT - Vrachtwagenchauffeurs krijgen vaak niet de onkostenvergoeding waar ze volgens de cao recht op hebben. Volgens vakbond CNV wordt gemiddeld 73 euro 'koffiegeld' per salarisstrookje te weinig overgemaakt. In ruim 30 procent van de gevallen zou de onkostenvergoeding niet kloppen.

Door ANP - 29-9-2016, 9:53 (Update 29-9-2016, 9:53)

In de cao voor vrachtwagenchauffeurs zijn afspraken gemaakt over onkostenvergoedingen, die in de volksmond als koffiegeld door het leven gaan. De vergoeding is afhankelijk van de duur van de rit. Hoe langer een chauffeur van huis is, des te hoger de vergoeding.

CNV vindt het hoge foutenpercentage in de loonstroken zorgwekkend en raadt chauffeurs aan om hun onkostenvergoeding goed te controleren en eventueel bij hun werkgever aan te kaarten.