FNV: privatiseren bouwtoezicht geen goed idee

ANP FNV: privatiseren bouwtoezicht geen goed idee

UTRECHT - De overheid moet de verantwoordelijkheid van bouw- en woningtoezicht niet overlaten aan de markt. Volgens vakbond FNV moet publieke veiligheid in publieke handen zijn. Daarbij pleit de bond donderdag voor meer geld voor toezicht.

Door ANP - 29-9-2016, 9:10 (Update 29-9-2016, 9:10)

Minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst) praat later op donderdag met Tweede Kamerleden en een aantal organisaties uit de bouwwereld over zijn plannen om het bouwtoezicht te privatiseren. Volgens FNV zijn particuliere onderzoeksbureaus niet opgewassen tegen hun taak.

,,Laat je het toezicht over aan de markt, dan ontstaan financiële afhankelijkheidsrelaties tussen bouwers en controleurs", aldus de bond. ,,Het gevaar is dat controleurs, misschien nog niet eens zo bewust, dingen door de vingers gaan zien. Of dat ze winst boven veiligheid stellen."