Provincies parkeren meer geld bij het Rijk

DEN HAAG ( - ) - Provincies parkeren steeds vaker geld bij het Rijk via het zogeheten schatkistbankieren. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hebben provincies in 2015 voor circa 800 miljoen euro aan middelen overgeheveld naar het Rijk, waardoor in totaal 5,4 miljard euro in de schatkist geparkeerd staat.

Door ANP - 29-9-2016, 2:18 (Update 29-9-2016, 2:18)

Dat provincies geld stallen bij het Rijk is een uitvloeisel van in 2013 ingevoerde wet schatkistbankieren. Mede door het geld van de provincie hoeft de overheid als geheel minder obligaties uit te schrijven. Dat heeft weer tot gevolg dat de staatsschuld daalt.

Waar provincies meer geld parkeren in Den Haag, daalden de uitstaande tegoeden bij partijen buiten de overheid met circa 2 miljard euro.

De leningen van provincies aan De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en de Nederlandse Waterschapsbank (NWB) bedroegen vorig jaar 600 miljoen euro. Geld uitlenen aan deze niet-overheidsinstanties waarvoor een uitzonderingspositie geldt, levert provincies een hoger rendement op dan schatkistbankieren bij het Rijk.

Eind vorig jaar hadden de provincies in totaal 15,7 miljard euro uitstaan bij derden via bijvoorbeeld leningen en waardepapieren. Gelderland en Noord-Brabant zijn goed voor circa de helft van het totaal. Dat is volgens het CBS ontstaan bij de aandelenverkoop van nutsbedrijven in 2009. Die opbrengsten zijn door de provincies veelal in obligaties buiten de overheid uitgezet. Dit geld komt langzaamaan vrij en wordt voor een deel in de schatkist gestald.