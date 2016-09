Olieprijs stijgt na geruchten over oliedeal

NEW YORK - De olieprijzen zaten woensdag in de lift na geruchten over een ophanden zijnde oliedeal. De landen die woensdag in Algerije op informele basis bijeen zijn om te praten over de oliemarkt zouden op hoofdlijnen een akkoord hebben over productiebeperkende maatregelen per november.

Door ANP - 28-9-2016, 20:03 (Update 28-9-2016, 20:03)

Volgens ingewijden wordt het akkoord later op woensdag aangekondigd. De details van het plan volgen tijdens de OPEC-beleidsvergadering in november. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg omstreeks 19.50 uur 2,7 procent tot 45,87 dollar. Brent klom 3,1 procent tot 47,39 dollar per vat.

Door een overeenkomst over de productie zouden de olieprijzen gestut kunnen worden. Veel olieproducenten zoals Saudi-Arabië maar ook Venezuela hebben veel last van de lage prijzen, omdat daardoor de inkomsten sterk onder druk staan.