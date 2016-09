AEX kleurt groen

AMSTERDAM - De AEX-index in Amsterdam stond woensdagmiddag in de plus. Ook elders in Europa kleurden de koersborden groen. Financiële fondsen kregen een duwtje in de goede richting door afnemende zorgen rond Deutsche Bank, dat de afgelopen dagen fors aan beurswaarde inleverde. Verder kijken beleggers uit naar het informele olie-overleg van grote olieproducenten zoals Saudi-Arabië, Iran en Rusland in Algerije.

Door ANP - 28-9-2016, 15:57 (Update 28-9-2016, 15:57)

De AEX-index stond kort na de openingsbel op Wall Street 0,9 procent hoger op 451,78 punten. De MidKap steeg 1 procent tot 654,14 punten. In Londen, Frankfurt en Parijs werden winsten tot 1,2 procent geboekt.

In Frankfurt ging Deutsche Bank 3,8 procent vooruit. De grootste bank van Duitsland verkoopt voor circa 1,1 miljard euro zijn Britse verzekeringstak, waardoor de kapitaalpositie wordt versterkt. Zorgen over de kapitaalpositie van Deutsche Bank leidden afgelopen tijd tot stevige verliezen voor het aandeel. Verder zou de Duitse overheid aan een plan werken om de bank te hulp te schieten mocht dat nodig zijn.

In het kielzog van Deutsche Bank steeg Commerzbank 2 procent, terwijl in Parijs BNP Paribas en Société Générale tot 2,4 procent klommen. In Amsterdam behoorden NN Group en Aegon tot de sterkste stijgers in de AEX met winsten tot 2,4 procent. ArcelorMittal deed het met een plus van 2,8 procent nog iets beter. De grootste daler bij de hoofdfondsen was biotechnoloog Galapagos (min 4 procent).

In Londen sprong UK Mail meer dan 43 procent omhoog. Het Britse postbedrijf wordt overgenomen door Deutsche Post. PostNL won 2,5 procent in de MidKap door overnamespeculaties.

De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa won 1,3 procent in Frankfurt. Het maakte bekend zijn Belgische branchegenoot Brussels Airlines geheel in te lijven. Verder gaat de Brits-Spaanse luchtvaartgroep IAG nauwer samenwerken met zijn Arabische branchegenoot en grootaandeelhouder Qatar Airways. Het aandeel IAG won in Londen 1 procent.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,5 procent tot 45,35 dollar. Brent klom 01,6 procent tot 46,71 dollar per vat. De euro noteerde 1,1211 dollar, tegen 1,1250 dollar bij het Europese slot op dinsdag.