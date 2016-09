Wall Street opent licht hoger

ANP Wall Street opent licht hoger

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York zijn de handelsdag woensdag met kleine winsten aangevangen. Beleggers verwerkten onder meer cijfers van Nike en BlackBerry. Verder wordt uitgekeken naar de toespraak van Fed-president Janet Yellen in het Amerikaanse Congres. Mogelijk kan uit de verklaring van Yellen iets worden opgemaakt over het rentebeleid van de Federal Reserve.

Door ANP - 28-9-2016, 15:42 (Update 28-9-2016, 15:42)

De Dow-Jonesindex stond kort na de opening 0,2 procent hoger op 18.268 punten. De S&P 500 noteerde 0,1 procent hoger op 2162 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq won 0,1 procent tot 5311 punten.

Nike verloor in de vroege handel 1,1 procent. De toekomstige orders van het sportartikelenbedrijf vielen duidelijk lager uit dan analisten hadden verwacht. Wel wist het bedrijf zijn winst en omzet op te voeren.

Voormalig smartphonegigant BlackBerry heeft moeite om zijn nieuw ingeslagen richting van extra beveiligde telefoons te gelde te maken. BlackBerry is evenwel positief over de toekomst en schroefde zijn verwachtingen voor het volledige boekjaar op. Het aandeel won daarop in de openingsminuten 3,4 procent.