'Wall Street kijkt naar speech Yellen'

NEW YORK - De beurzen in New York gaan woensdag waarschijnlijk zonder grote koersuitslagen aan de handel beginnen. Er wordt vooral uitgekeken naar een toespraak van Fed-president Janet Yellen in het Amerikaanse Congres. Verder wordt met een schuin oog gekeken naar het overleg tussen grote olieproducenten in Algerije waar overigens geen overeenkomst over een productiebevriezing wordt verwacht.

Door ANP - 28-9-2016, 14:54 (Update 28-9-2016, 14:54)

Mogelijk kan uit de verklaring van Yellen iets worden opgemaakt over het rentebeleid van de Federal Reserve. De Fed heeft aangegeven dat een renteverhoging dit jaar zeker tot de mogelijkheden behoort. Vorige week besloot de Amerikaanse centrale bank de rente nog onveranderd te laten. Andere Fed-bestuurders gaan woensdag op andere evenementen speeches houden.

Voorbeurs kwam nog een cijfer over de orders voor duurzame goederen in de Verenigde Staten. De orders namen bleven volgens een eerste raming onveranderd in augustus in vergelijking met juli. Economen hadden gemiddeld een orderdaling met 1,5 procent verwacht.

Bij de bedrijven in New York gaat de aandacht uit naar Nike. Het sportartikelenbedrijf kwam dinsdag nabeurs met cijfers. Daarbij vielen de toekomstige orders duidelijk lager uit dan analisten hadden verwacht. Voor opening laat het aandeel Nike een flinke min zien.

Ook BlackBerry kan op belangstelling rekenen. Het aangepaste resultaat was in de afgelopen periode wat beter dan verwacht, al viel de omzet lager uit dan kenners hadden voorspeld. De verwachtingen voor het gehele jaar werden naar boven bijgesteld. Voorbeurs noteert BlackBerry een mooie plus.

Matrassenproducent Tempur Sealy lijkt een zeer moeilijke dag tegemoet te gaan. Het bedrijf gaf aan nu op een daling van de omzet in het gehele jaar te rekenen, terwijl eerder juist op groei werd gerekend. Ook werd de winstprognose neerwaarts aangepast.

De aandelenbeurzen in New York sloten dinsdag met winst dankzij een onverwacht sterke stijging van het consumentenvertrouwen in de VS, dat is opgelopen naar het hoogste peil in negen jaar. De Dow-Jonesindex eindigde 0,7 procent in de plus op 18.228,30 punten. De brede S&P 500 steeg 0,6 procent naar 2159,93 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq won 0,9 procent bij 5305,71 punten.