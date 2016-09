Deutsche Post lijft UK Mail in

BONN - Deutsche Post neemt het Britse UK Mail over. Het Duitse post- en koeriersbedrijf is vooral geïnteresseerd in het netwerk en klantenbestand van zijn Britse branchegenoot. Die komen de Duitsers van pas in hun streven de eigen pakketbezorging verder uit te breiden.

Door ANP - 28-9-2016, 9:48 (Update 28-9-2016, 9:48)

Met de deal is een een kleine 243 miljoen Britse pond gemoeid, omgerekend zo'n 282 miljoen euro. Deutsche Post legt in contanten 4,40 pond per aandeel op tafel. De directie van UK Mail heeft aangegeven het bod te ondersteunen.

Pakketbezorging is door de opkomst van het winkelen via internet een belangrijke groeimarkt geworden voor postbedrijven, zeker nu de hoeveelheid traditionele brievenpost steeds meer terugloopt. Een sterkere positie in Groot-Brittannië, Europa's grootste e-commercemarkt, is daarom extra interessant voor Deutsche Post.

DHL, de pakketbezorger van het Duitse concern, is al in meerdere Europese landen actief. Het in 1971 opgerichte UK Mail is niet het grootste postbedrijf in het Verenigd Koninkrijk. Dat is Royal Mail.