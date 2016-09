RBS schikt hypotheekkwestie in VS

ANP RBS schikt hypotheekkwestie in VS

WASHINGTON - Royal Bank of Scotland (RBS) heeft een schikking getroffen met een Amerikaanse brancheorganisatie van coöperatieve kredietverstrekkers. De Britse bank betaalt 1,1 miljard dollar (980 miljoen euro) om claims af te kopen in verband met de verkoop van dubieuze financiële producten aan deze instellingen.

Door ANP - 28-9-2016, 7:56 (Update 28-9-2016, 7:56)

Veel zogenoemde kredietunies in de Verenigde Staten kwamen tijdens de kredietcrisis in 2008 in moeilijkheden doordat zij op grote schaal schuldpapier op de balans hadden staan met te makkelijk verstrekte woninghypotheken als onderpand. Verscheidene grote en internationale banken worden daarvoor verantwoordelijk gehouden.

De schikking die RBS heeft getroffen, overigens zonder schuld te bekennen, zal volgens de bank geen nadelige gevolgen hebben voor de kapitaalbuffers. Eerder getroffen voorzieningen zijn ruimschoots voldoende om de kosten te dekken.