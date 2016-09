AEX poetst verlies weg

ANP AEX poetst verlies weg

AMSTERDAM - De AEX-index van de Amsterdamse aandelenbeurs is dinsdag na een kleine eindsprint onveranderd gesloten. Andere Europese beurzen boekten een klein verlies. Na de flinke minnen van maandag stonden financiële fondsen opnieuw onder druk, onder meer door aanhoudende zorgen over de ontwikkelingen bij Duitse banken.

Door ANP - 27-9-2016, 17:48 (Update 27-9-2016, 17:48)

De AEX sloot vlak op 447,83 punten. De MidKap zakte 0,5 procent naar 647,94 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs gaven 0,2 tot 0,3 procent prijs.

In Duitsland eindigde Deutsche Bank na aanvankelijke verliezen onveranderd, nadat een zware koersval de bank maandag al op de laagste koers ooit had gebracht. Dinsdag was Commerzbank de gebeten hond met een verlies van ruim 2 procent. Volgens de Duitse krant Handelsblatt werkt Commerzbank niet alleen aan een reorganisatie, ten koste van zo'n 9000 banen, maar wordt ook het mes gezet in de betaling van dividend.