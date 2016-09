Weer verliesdag op Europese beurzen

AMSTERDAM - De Europese beurzen gingen dinsdag opnieuw omlaag, waarmee de flinke verliezen van maandag verder werden verdiept. De financiële fondsen blijven onder druk staan door de aanhoudende zorgen rond Deutsche Bank.

De Amsterdamse AEX-index stond in de middaghandel 0,6 procent lager op 445,36 punten. De MidKap zakte 0,9 procent tot 645,56 punten. De indices in Londen, Frankfurt en Parijs verloren tot 0,9 procent.

In Frankfurt zakte het aandeel Deutsche Bank 0,3 procent naar een nieuw dieptepunt. Maandag klapte de koers van de grootste bank van Duitsland hard omlaag door zorgen over de kapitaalpositie. Commerzbank leverde 2,6 procent in. In Amsterdam behoorden Aegon, NN Group en ABN AMRO tot de sterkere dalers.

Gemalto

Digitaal beveiliger Gemalto was de grootste daler in de AEX met een min van 6,2 procent na een adviesverlaging door Berenberg. Biotechnologiebedrijf Galapagos voerde het kleine groepje stijgers in de hoofdindex aan met een plus van 1,1 procent. Maandag kelderde Galapagos nog bijna 8 procent.

Telegraaf Media Groep (TMG) zakte 2 procent bij de kleinere fondsen op het Damrak. Het mediaconcern wil in de jaren tot en met 2019 de kosten met in totaal 90 miljoen euro verlagen. Een flink deel van die besparing moet al dit jaar zijn gehaald.

Euro

Volkswagen ging in Frankfurt 2,2 procent onderuit. De Amerikaanse justitie onderzoekt volgens ingewijden de maximale boete die Volkswagen kan worden opgelegd voor zijn rol in het dieselschandaal zonder dat de Duitse automaker daardoor omvalt.

De olieprijzen stonden lager, na de flinke stijging een dag eerder. Er lijkt bij de bijeenkomst van grote olieproducenten in Algerije deze week geen akkoord te komen over de olieproductie. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 2,4 procent tot 44,83 dollar en Brent verloor 2,3 procent tot 46,29 dollar.

De euro noteerde 1,1210 dollar, tegen 1,1271 dollar bij het Europese slot van de handel op maandag.