Europese beurzen zakken in het rood

AMSTERDAM - De Europese beurzen wisten dinsdag de openingswinsten niet vast te houden en zakten in het rood. Daarmee werd een vervolg gegeven aan de stevige minnen die maandag op de borden stonden. Vooral de financiële fondsen gingen omlaag door aanhoudende zorgen rond Deutsche Bank.

Door ANP - 27-9-2016, 12:03 (Update 27-9-2016, 12:03)

De Amsterdamse AEX-index stond richting het middaguur 0,8 procent lager op 448,41 punten. De MidKap zakte 1,1 procent tot 643,87 punten. De indices in Londen, Frankfurt en Parijs daalden 0,4 tot 1 procent.

In Frankfurt daalde het aandeel Deutsche Bank 2,5 procent naar een nieuw dieptepunt. Maandag klapte de koers van de grootste bank van Duitsland hard omlaag door zorgen over de kapitaalpositie. Commerzbank leverde bijna 3 procent in. In Amsterdam zakten ING, NN Group, ABN AMRO en Aegon tussen 1 en 2,3 procent.

Daler

In de AEX was digitaal beveiliger Gemalto de sterkste daler met een min van 4,8 procent na een adviesverlaging door Berenberg. Heineken voerde het kleine groepje stijgers in de hoofdindex aan met een plus van 0,8 procent.

Telegraaf Media Groep (TMG) steeg 0,3 procent bij de kleinere fondsen op het Damrak. Het mediaconcern wil in de jaren tot en met 2019 de kosten met in totaal 90 miljoen euro verlagen. Een flink deel van die besparing moet al dit jaar zijn gehaald.

Stijger

Biotechnologiebedrijf Probiodrug was juist een opvallende stijger met een koerswinst van meer dan 10 procent, zonder duidelijke aanleiding.

In Londen zakte Thomas Cook ruim 2 procent, de reisorganisatie gaf aan last te hebben van de onrust in Turkije.

De olieprijzen stonden lager, na de flinke stijging een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,5 procent tot 45,25 dollar en Brent verloor 1,7 procent tot 46,56 dollar. De euro noteerde 1,1243 dollar, tegen 1,1271 dollar bij het Europese slot van de handel op maandag.