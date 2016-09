Rode koersenborden op beurzen New York

NEW YORK - De Amerikaanse beurzen zijn maandag met duidelijke verliezen gesloten, in navolging van de flinke minnen op de aandelenmarkten in Tokio en Europa eerder op de dag. De ogen zijn in de Verenigde Staten vooral gericht op het eerste debat tussen de presidentskandidaten Hillary Clinton en Donald Trump.

Door ANP - 26-9-2016, 19:39 (Update 26-9-2016, 22:22)

De toonaangevende Dow-Jonesindex noteerde aan het slot 0,9 procent lager op 18.094,83 punten. De bredere S&P 500 zakte 0,9 procent tot 2146,10 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq ging ook 0,9 procent omlaag, naar 5257,49 punten.

Farmacieconcern Pfizer liet weten dat het de voor- en nadelen van een opsplitsing heeft onderzocht. Besloten is voorlopig alle activiteiten onder één dak te houden. Het aandeel verloor 1,8 procent. Chemiebedrijf Chemtura werd bijna 16 procent meer waard na een miljardenbod door de Duitse concurrent Lanxess.

Bats Global Markets

Verder was er aandacht voor beursbedrijf Bats Global Markets. Sectorgenoot CBOE uit Chicago biedt in totaal 3,2 miljard dollar voor de in 2005 opgerichte onderneming, die geldt als een toonaangevende leverancier van software voor aandelen- en optietransacties. Bats daalde 4,8 procent en CBOE verloor 5,3 procent.

De financiële fondsen op Wall Street stonden net als die in Europa onder druk door de aanhoudende onrust rond Deutsche Bank. Zo daalden Citigroup, Bank of America, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Goldman Sachs en Wells Fargo tot 2,8 procent.

Euro

Yahoo ging 1,2 procent omlaag. Een Amerikaanse senator wil dat de beurswaakhond SEC onderzoek gaat doen naar de hackaanval bij het internetbedrijf in 2014 waarbij gegevens van meer dan 500 miljoen gebruikers zijn gestolen. De senator wil dat de SEC onderzoekt of Yahoo en topbestuurders wel aan alle verplichtingen hebben voldaan bij het informeren van het publiek en de aandeelhouders over de kraak.

De prijs van Amerikaanse olie steeg 2,6 procent tot 45,64 dollar per vat. Brentolie werd 2,5 procent duurder op 47,03 dollar per vat. De euro was 1,1254 dollar waard, tegen 1,1271 dollar aan het einde van de Europese handel.