ANP Slechte dag op Europese beurzen

AMSTERDAM ( - ) - De Europese effectenbeurzen gingen maandag over een breed front omlaag, na de flinke verliesbeurt in Tokio eerder op de dag. In de Amsterdamse AEX-index waren vrijwel alleen verliezers te zien.

Door ANP - 26-9-2016, 15:57 (Update 26-9-2016, 15:57)

De AEX noteerde in de middaghandel 1,6 procent lager op 447,23 punten. De MidKap liet een verlies van 1 procent noteren op 650,64 punten. De graadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt koersten 1,4 tot 2,1 procent in de min.

Kabelaar Altice wist nipt het hoofd boven water te houden in de AEX met een plusje van 0,1 procent. Biotechnologiebedrijf Galapagos was de grootste daler bij de hoofdfondsen met een min van 6 procent. Andere flinke verliezers waren SBM Offshore, ING, ArcelorMittal en Ahold Delhaize met verliezen tot 2,8 procent.

TomTom

In de MidKap ging TomTom bijna 3 procent omlaag. Navigatiekaartenmaker HERE, eigendom van de Duitse autobedrijven BMW, Audi en Daimler, gaat een realtime verkeersdienst lanceren.

Het aandeel Deutsche Bank stond in Frankfurt opnieuw stevig onder druk. Zorgen over de kapitaalpositie van de grootste bank van Duitsland zetten het aandeel 6,7 procent in de min, waarmee de laagste koers uit de historie van het concern werd bereikt.

Euro

Ook andere Europese banken noteerden rode cijfers. Commerzbank behoorde in Frankfurt met een verlies van 3,6 procent tot de sterkste dalers. In Parijs gingen BNP Paribas en Société Générale tot 3,5 procent omlaag. RBS en Barclays verloren in Londen tot 2,8 procent.

In Milaan wist Banca Monte dei Paschi di Siena zich te onttrekken aan de malaise voor financiële fondsen met een plus van 2,7 procent. Investeerders uit Qatar zouden de noodlijdende Italiaanse bank te hulp willen schieten.

De prijs van Amerikaanse olie steeg 2,1 procent tot 45,45 dollar per vat. Brentolie werd 2,3 procent duurder op 46,95 dollar per vat. De euro was 1,1254 dollar waard, tegen 1,1225 dollar aan het einde van de Europese handel op vrijdag.