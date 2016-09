'Kroes schond gedragsregels EU'

AMSTERDAM - Neelie Kroes is gedurende haar termijn als eurocommissaris in strijd met Brusselse regels bestuurder van een vennootschap op de Bahama’s geweest. Dat blijkt uit onderzoek van Het Financieele Dagblad en Trouw. Ze heeft die functie ondanks de Brusselse verplichting daartoe nooit gemeld bij de Europese Commissie.

Door ANP - 21-9-2016, 20:19 (Update 21-9-2016, 20:42)

Kroes staat genoemd als bestuurder van Mint Holdings. Volgens documenten die in het bezit zijn van Süddeutsche Zeitung en het internationale consortium voor onderzoeksjournalisten ICIJ, waar ook de twee Nederlandse kranten deel van uitmaken, was zij bestuurder van 4 juli 2000 tot 1 oktober 2009.

Kroes erkent tegen de kranten dat ze formeel in overtreding was met de gedragscode voor eurocommissarissen. Haar advocaat heeft de voorzitter van de Europese commissie ingelicht. Kroes zegt tegen Het Financieele Dagblad en Trouw de verantwoordelijkheid voor de overtredingen te nemen en de gevolgen te accepteren. Wel zou ze er vanuit zijn gegaan dat ze al sinds 2002 was uitgeschreven op de Bahama's. Dit zou door een administratieve fout pas zijn gebeurd in 2009.

Saillant detail is dat Kroes volgens de gedragscode voor eurocommissarissen bij aanvang van haar termijn niet alleen afstand moest doen van al haar bestuursfuncties, maar ook alle functies en belangen in de voorgaande tien jaar moest melden in een openbaar register. De eerste termijn als eurocommissaris ging in in 2004.

De kranten wijzen er ook op dat er destijds al discussie was over de banden van Kroes met het bedrijfsleven. Zo had ze een adviesfunctie bij het Amerikaanse Lockheed Martin niet opgegeven, omdat dit volgens Kroes een eenmalig project was en geen structurele functie.

De onthullingen van Het Financieele Dagblad en Trouw maken deel uit van de BahamaLeaks. Daar zijn ongeveer 1,3 miljoen documenten gelekt over bedrijven aan de Süddeutsche Zeitung, die ze deelde met het Internationaal Consortium voor Onderzoeksjournalisten (ICIJ).