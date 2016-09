Beleggers eisen ruim 8 miljard van Volkswagen

ANP Beleggers eisen ruim 8 miljard van Volkswagen

BRAUNSCHWEIG - Investeerders in Volkswagen hebben gezamenlijk voor 8,2 miljard euro aan claims ingediend vanwege schade door het dieselschandaal bij het Duitse autoconcern. Volgens de rechtbank in Braunschweig gaat het om circa 1400 rechtszaken die zijn aangespannen tegen Volkswagen.

Door ANP - 21-9-2016, 10:47 (Update 21-9-2016, 10:59)

Het gaat om claims van kleine en institutionele beleggers. Zij stellen financiële schade te hebben geleden door het koersverlies van Volkswagen omdat het concern traag was met het naar buiten brengen van informatie rond het gesjoemel met de uitstoot van dieselmotoren. Het autobedrijf ontkent de beschuldigingen.

De claims komen van Duitse beleggers en investeerders uit het buitenland. Dinsdag werd nog bekend dat een groep Belgische beleggers een zaak is begonnen tegen Volkswagen. Ook de Nederlandse pensioenuitvoerder APG is naar de rechter in Braunschweig gestapt, net als de Amerikaanse vermogensbeheerder BlackRock. Verder heeft de Amerikaanse overheid een claim van 30 miljoen euro ingediend.

Ongeveer een jaar geleden werd duidelijk dat de Duitse autofabrikant zich jarenlang schuldig heeft gemaakt aan gesjoemel bij laboratoriumproeven om de uitstoot van dieselauto's te meten. Miljoenen auto's staan daardoor als schoner te boek dan ze daadwerkelijk zijn.