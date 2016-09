Huizenprijzen stevig in de lift

DEN HAAG - De huizenprijzen zitten nog altijd flink in de lift. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster blijkt dat de gemiddelde prijs voor bestaande koopwoningen vorige maand maand op jaarbasis met 6 procent is gestegen. Dat betekende de sterkste stijging in veertien jaar tijd.

Door ANP - 21-9-2016, 8:40 (Update 21-9-2016, 8:40)

Sinds juni 2013 gaan de huizenprijzen bijna zonder onderbreking omhoog. Sinds het dieptepunt die maand, moet nu gemiddeld 12 procent meer voor een woning worden betaald. Ten opzichte van de piek in augustus 2008 liggen de huizenprijzen momenteel nog altijd 12 procent lager.

Het gemiddelde prijsniveau in augustus is gelijk aan dat van juni 2005.