Europese beurzen kleuren groen

AMSTERDAM - De AEX-index in Amsterdam koerste dinsdag halverwege de sessie op winst. Ook elders in Europa kleurden de graadmeters groen. Beleggers doen rustig aan in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve, dat voor woensdag op de rol staat. De aandelen van luchtvaartondernemingen stonden onder druk na een negatief analistenrapport.

De AEX-index stond omstreeks 11.35 uur 0,2 procent hoger op 445,55 punten. De MidKap stond nagenoeg vlak op 640,85 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt wonnen 0,2 tot 0,5 procent.

Kabelaar Altice was nog altijd de sterkste stijger in de AEX met een winst van 3 procent. Staalconcern ArcelorMittal sloot de rij met een verlies van 1,5 procent. Unilever stond 0,1 procent lager. Het concern neemt de producent van huishoudelijke verzorgingsmiddelen Seventh Generation over.

In de MidKap was PostNL de sterkste stijger met een winst van 1,7 procent. Het bedrijf mag van toezichthouder ACM de tarieven voor het basispakket aan postdiensten in 2017 met gemiddeld 8 procent verhogen. Ook vastgoedfonds Wereldhave deed het met een plus van 1,1 procent goed.

Verder viel bij de middelgrote fondsen het verlies van Air France-KLM (min 1,3 procent) op. Het aandeel stond onder druk door een negatief rapport over de luchtvaartsector door HSBC. De Britse bank voorziet voor veel luchtvaartbedrijven volgend jaar een daling van de winsten.

Ook sectorgenoten van Air France-KLM deden een stap terug. Lufthansa verloor in Frankfurt 0,9 procent, terwijl Ryanair in Dublin 2 procent inleverde. IAG (het moederbedrijf van onder meer British Airways en Iberia) en easyJet behoorden met verliezen van respectievelijk 2,5 en 2 procent tot de sterkste dalers in Londen.

Bayer won in Frankfurt 1,3 procent. Het Duitse chemiebedrijf is flink positiever geworden over de verwachte omzet voor medicijnen dit jaar. De bestuurswisseling bij de Britse farmaceut GlaxoSmithKline zorgde voor een koersverlies van 0,6 procent. Het bedrijf heeft Emma Walmsley benoemd als opvolger van de huidige topman Andrew Witty.

De olieprijs ging omlaag. Amerikaanse olie werd 0,4 procent goedkoper bij 43,12 dollar per vat. Brent daalde 0,5 procent naar 45,71 dollar per vat. De euro was 1,1190 dollar waard, tegen 1,1179 dollar bij het slot van de Europese beurzen op maandag.