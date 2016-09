Britse premier praat met zakentop VS

Door ANP - 19-9-2016, 19:09 (Update 19-9-2016, 19:09)

May wil op de bijeenkomst de zorgen over de brexit wegnemen bij het Amerikaanse bedrijfsleven en de handel en investeringen tussen de VS en Groot-Brittannië aanmoedigen. Het is voor het eerst dat May een ontmoeting heeft met de top van de Amerikaanse zakenwereld. Andere deelnemende bedrijven zijn onder meer BlackRock, Morgan Stanley, United Technologies en Merck.

De Britse premier is in New York voor de Algemene Vergadering van de VN.