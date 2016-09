AEX opent met winst

ANP AEX opent met winst

AMSTERDAM - De Europese aandelenbeurzen zijn maandag positief aan de nieuwe week begonnen. Die staat vooral in het teken van het rentebeleid in de VS, waar de Fed woensdag besluit of de rente nu al verder wordt verhoogd of dat wordt gewacht op verdere tekenen van economisch herstel.

Door ANP - 19-9-2016, 9:12 (Update 19-9-2016, 9:52)

In Amsterdam stond de AEX-index in het eerste uur 1,2 procent hoger op 444,14 punten. De MidKap steeg ook 1,2 procent, naar 643,22 punten. De graadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs stegen 0,8 tot 1,3 procent.

De AEX kleurde geheel groen. Biotechnoloog Galapagos zette zijn opmars van vorige week door en voerde de lijst van 25 hoofdfondsen weer aan, ditmaal met een plus van 3,5 procent. Andere grote winnaars waren SBM Offshore en ArcelorMittal, die er 2 tot 3 procent bij kregen.

Dissonant

In de MidKap debuteerden Philips Lighting (min 0,3 procent) en verzekeraar ASR (plus 0,6 procent). Zij nemen in de lijst van middelgrote beursfondsen de plaats in van Wessanen en NSI, die een stapje terug werden gezet naar de graadmeter voor kleinere bedrijven (AScX-index).

Ook elders in Europa steeg de waarde van nagenoeg alle bedrijven in de hoofdgraadmeters. In Frankfurt was Deutsche Bank een dissonant met een min van ruim 1 procent. De grootste bank van Duitsland verloor vrijdag ook al 8,5 procent, vanwege de miljardenboete die het concern in VS dreigt te krijgen voor misstanden bij de verstrekking van hypotheken in de jaren voor de financiële crisis.

Olie

In Londen hoorden grondstoffenbedrijven bij de grotere winnaars. Zo wonnen Glencore, Rio Tinto en BHP Billiton 3 tot 3,5 procent.

De olieprijs ging maandag ook omhoog. Volgens de Venezolaanse president Nicolas Maduro zijn de OPEC-leden dicht bij een akkoord over de beperking van hun productie. Amerikaanse olie werd 1,5 procent duurder bij 43,68 dollar per vat. De prijs van Brent steeg 1,2 procent naar 46,33 dollar per vat.

Euro

Met het openingsherstel herstelden de beurzen enigszins van de verliezen van vorige week, die vooral ontstonden door de onzekerheid over het monetaire beleid in de VS en Europa. De AEX staat nu nagenoeg even hoog als aan het begin van het jaar.

De euro was maandagochtend met 1,1160 dollar evenveel waard als bij het slot van de Europese beurzen op vrijdag.