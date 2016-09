Investeringen groeien gestaag verder

DEN HAAG - De investeringen in Nederland zijn in juli met 5,3 procent toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Dat bleek maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Door ANP - 19-9-2016, 6:45 (Update 19-9-2016, 6:45)

De stijging is kleiner dan een maand eerder. De groei in juli is volledig toe te schrijven aan hogere investeringen in woningen. De investeringen in personenauto’s en machines krompen.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. Juli had twee werkdagen minder dan juli 2015. Daarentegen viel de bouwvak dit jaar voor een groter deel in augustus. Volgens de CBS Investeringsradar zijn de condities voor de investeringen in september minder gunstig dan in juli.