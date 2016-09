ASM-oprichter Arthur del Prado overleden

ANP ASM-oprichter Arthur del Prado overleden

AMSTERDAM - Arthur del Prado, grondlegger van ASM, is overleden. Dat berichtten zijn naasten in een overlijdensadvertentie zaterdag in verschillende kranten.

Door ANP - 17-9-2016, 7:20 (Update 17-9-2016, 7:20)

Del Prado stichtte ASM in 1968, en bouwde het bedrijf uit tot een grote naam in de halfgeleiderindustrie. Zeven jaar later ontstond ASML, een samenwerkingsverband tussen ASM en Philips. Hij bleef tot op hoge leeftijd betrokken bij zijn bedrijven.

Del Prado overleed op 9 september op 84-jarige leeftijd in zijn woonplaats Bilthoven en is daar ook begraven.